انت الان تتابع خبر حلي بيها في أي وقت.. طريقة عمل تشيز كيك الأصلي بمكونات سهلة وبطعم لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعد التشيز كيك من أشهر الحلويات الصيفية الباردة التي يتم تحضيرها بدون الاحتياج لدخول الفرن، وذلك عن طريق تحضير طبقات من البسكويت المطحون مع الكريمة المميزة الشهية والفراولة الرائعة، وهي من الحلويات التي يفضل تناولها الكبير والصغير بسبب مذاقها الرائع المميز، فهي تعمل على ترطيب وانتعاش الجسم وإعطاءه الحيوية والنشاط.
طريقة عمل تشيز كيك
يمكنك الان تحضير تشيز كيك داخل المنزل بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة كالتالى:
المكونات:
- كوب ونصف من البسكويت السادة.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ملعقتان ممتلئتان من الزبدة اللينة.
- كوب ونصف من الحليب البودر.
- كوب ممتلئ من السكر.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- كوب من الجبنة الكريمي.
- علبة من الزبادي.
- خمس ملاعق من الكريم شانتيه.
- ربع كيلو من الفراولة المجمدة.
- نصف كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر.
طريقة التحضير
- جهزي وعاء وضعي به الحليب البودر والسكر والماء المغلي واخفقي جيدًا باستخدام المضرب الكهربائى واتركي الخليط جانبًا.
- ضعي الجبنة الكريمي والزبادي والحليب السائل والكريم شانتية الى الخليط واخفقي كافة المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتماسك.
- احضري الكبة الكهربائية وضعي بها البسكويت ثم اخفقي حتى يصبح بودر ثم ضعي الحليب والزبدة واخفقي مرة أخرى للحصول على خليط مرمل.
- جهزي صينية وافردي خليط البسكويت بها ويجب الضغط على طبقة البسكويت جيدًا.
- وزعي طبقة الصوص الأبيض المجهزة ثم ضعي الصينية داخل الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى يتماسك بشكل تام.
- ضعي الفراولة والسكر والماء داخل وعاء وارفعيه على النار مع التقليب لمدة عشر دقائق حتى يتماسك و تحصلي على قوام المربى.
- وزعي صوص المربي على الوجه حتي يتم تغطيه طبقة الكريمة.
- ضعي صينية التشيز كيك داخل الثلاجة لمدة ساعة اخري حتي تتماسك جيدًا ثم قطعيها و قدميها بمذاق رائع.