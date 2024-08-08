انت الان تتابع خبر حلي بيها في أي وقت.. طريقة عمل تشيز كيك الأصلي بمكونات سهلة وبطعم لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد التشيز كيك من أشهر الحلويات الصيفية الباردة التي يتم تحضيرها بدون الاحتياج لدخول الفرن، وذلك عن طريق تحضير طبقات من البسكويت المطحون مع الكريمة المميزة الشهية والفراولة الرائعة، وهي من الحلويات التي يفضل تناولها الكبير والصغير بسبب مذاقها الرائع المميز، فهي تعمل على ترطيب وانتعاش الجسم وإعطاءه الحيوية والنشاط.

طريقة عمل تشيز كيك

يمكنك الان تحضير تشيز كيك داخل المنزل بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة كالتالى:

المكونات:

كوب ونصف من البسكويت السادة.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقتان ممتلئتان من الزبدة اللينة.

كوب ونصف من الحليب البودر.

كوب ممتلئ من السكر.

نصف كوب من الماء المغلي.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من الجبنة الكريمي.

علبة من الزبادي.

خمس ملاعق من الكريم شانتيه.

ربع كيلو من الفراولة المجمدة.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من السكر.

طريقة التحضير