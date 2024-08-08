انت الان تتابع خبر خليط ياباني لإزالة الشعر الزائد كله من الجذور جربيها بنفسك ومش هتندمي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الشعر الزائد يجعل جميع الفتيات في حالة ضيق شديدة بسبب تسببه في انبعاث رائحة مكروهة من الجسم، حيث تفضل جميع الفتيات الحفاظ على نظافة ونعومة جسمها، ولكن إتباع عدة عادات لإزالة الشعر مثل استخدام الشفرة الحادة أو الشمع قد يؤذي بشرة البعض، ويسبب في زيادة كثافته والإصابة بحساسية شديدة، لذلك يرغب الفتيات في معرفة طريقة يابانية تجعل البشرة بيضاء ولامعة وتزيل الشعر بكل سهولة دون الشعور بأي آلام أو ظهور حبوب في الجسم، لذا سوف نلقي الضوء على أفضل وصفة يابانية لإزالة الشعر من الجسم بالكامل.

خليط ياباني لإزالة الشعر

التخلص من الشعر بشكل نهائي وظهور البشرة لامعة وبيضاء وخالية من الشعر تماما حلم تتمنى كل فتاة أن تحققه بأقل تكلفة ولكن بدون استخدام الوصفات الصعبة التي تضر البشرة وتزيد من إصابتها بالحساسية، ونلاحظ أن بعض الفتيات يلجأن إلى الليزر ولكنه مكلف، لذلك يبحثن عن البديل الأرخص الذي يعطى نفس النتيجة ولكن بدون تكلفة، وتتمثل تلك الوصفات اليابانية التي تساهم في إزالة الشعر في إتباع ما يلي.

الكوسة المشوية

احضري حبة من الكوسة كبيرة الحجم وضعيها على النار حتى الشوي، بعد ذلك ارفعيها وضعيها في الخلاط وضيفي إليها خل أبيض وماء الورد، ثم افرمي جميع المكونات.

قومي بتصفية الخليط بعد فرمه ثم ضيفي إليه ملعقتين من زيت السعد، تليها خطوة توفير قطعة من القطن وبلها بهذا الخليط وتمريرها على الجسم بعد إزالة الشعر

مع تكرار الطريقة لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تلاحظي الفرق مع نضارة البشرة وعدم ظهور الشعر الزائد فيها مرة أخرى بشكل نهائي.

دقيق الحمص

يمكن استخدام دقيق الحمص لازالة شعر الجسم المزعج، حيث يتم استخدامه من خلال توفير ربع كوب من الحمص المطحون مع إضافة ملعقتين من الكركم إليه.