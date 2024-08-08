انت الان تتابع خبر أسرار عمل عجينة البيتزا بكل احترافية وسهولة هشة وخفيفة وطعمها لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - البيتزا من أشهر الأكلات حول العالم، نظراً لطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، فالبيتزا هي نوع من أنواع المخبوزات التي يتم تحضيرها في المنزل أو في مطاعم البيتزا، كما أنها من أكثر الأكلات المفضلة للأطفال، وتصلح أيضًا للسفر وللرحلات، ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس جودة المطعم بل أفضل منه، نظرًا لجودة العجينة وجودة الحشو وجودة الخضروات المضافة لها، وتعد البيتزا المنزلية أشهى وألذ من البيتزا التي يتم شرائها، لهذا يمكننا تعلم طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية في المنزل.

طريقة عمل عجينة البيتزا

يمكن عمل أخف عجينة بيتزا تنافس بيتزا المطاعم الكبيرة في المنزل بكل سهولة من خلال تنفيذ ما يلي:

2 وربع كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4 ملاعق زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زعتر جافة مطحون.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

في وعاء واسع نقوم بخلط الدقيق مع الملح والزعتر جيدًا.

في كوب جانبي نضع الماء الدافئ، ونضيف له الخميرة والسكر، وننتظر ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة وتكون رغوة على سطح الكوب.

يتم إضافة خليط الخميرة إلى خليط الدقيق، ونبدأ في العجن.

نقوم بإضافة زيت الزيتون، ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

يتم تغطية العجينة لتختمر لمدة ساعتين.

يتم فرد عجينة البيتزا على الرخامة وتقطيعها إلى 5 كرات متوسطة الحجم.

ثم يتم تجهيز صلصة البيتزا والخضروات والحشو ووضعهم فوق العجينة، ثم يتم تسويتها في الفرن.

طريقة عمل صلصة البيتزا

يمكن تحضير صلصة البيتزا لدهنها على سطح العجينة بعد أن تختمر من خلال إتباع ما يلي:

المكونات

2 حبة من الطماطم المعصورة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

6 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة زعتر جاف مطحون.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق زيت زيتون.

طريقة التحضير