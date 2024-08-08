نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة تريزيجيه.. موعد مباراة طرابزون سبور ورابيد فيينا في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الذي يلعب بين صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه مع نظيره رابيد فيينا مساء اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "بابارا بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي طرابزون سبور ورابيد فيينا اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة طرابزون سبور ضد رابيد فيينا في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة طرابزون سبور ضد رابيد فيينا اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد رابيد فيينا في الدوري الأوروبي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة طرابزون سبور ضد رابيد فيينا مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها.