انت الان تتابع خبر في أقل من ساعة .. حضري أسهل عجينة قطنية لجميع المخبوزات الشهية الحلوة والحادقة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - إن سر نجاح عمل المعجنات والمخبوزات هو توافر عجينة هشة وطرية تناسب جميع المخبوزات سهلة الاستخدام وبسيطة في المكونات، يعد عمل المخبوزات من أكثر الوصفات اقبالا عليها لذلك تبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت عن عمل عجينة قطنية سريعة التحضير وتناسب عمل الكثير من المخبوزات الشهية مثل عمل الفطائر الحلوة والحادقة، البيتزا، خلية النحل، لذلك نقدم لكي عزيزتي طريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة وبدون أي اضافات عمل عجينة قطنية بمكونات من البيت وبخطوات سريعة وسهلة.

طريقة عمل عجينة المخبوزات الشهية والسريعة

سر نجاح المعجنات هي مكونات العجينة وطريقة تحضيرها، فلكي تتمكن من عمل مخبوزات شهية وطعمها لذيذ وبأقل تكلفة، تعرف على مكونات ومقادير العجينة الهشة والقطنية.

المقادير:

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

3 معالق كبيرة من اللبن الجاف.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ذرة ملح.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

طريقة تحضير عجينة قطنية وهشة لعمل جميع المخبوزات

بكل سهولة وبخطوات مضمونة يمكنك تحضير عجينة طرية وناعمة الملمس وقطنية تستخدمها في عمل الكثير من المخبوزات الحلوة والحادقة وطعمها في المخبوزات شهي وطيب تنال اعجاب أفراد الأسرة وفري وقتك و مجهودك واعملي عجينة واحدة تصلح لعمل جميع المخبوزات بكل بساطة، إليك خطوات تحضيرها في أقل من نصف ساعة: