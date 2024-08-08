أحمد السقا: كنت أتمنى أكون مصارع للثيران

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا، في برنامج «بيت السعد» الذي يقدمة الشقيقان المطرب أحمد سعد، الفنان عمرو سعد، الذي تم عرضها عبر شاشة MBC.

كشف أحمد السقا عن أمنيته التي كان يرغب في تحقيقها، قبل التفكير في دخول مجال الفن والتمثيل.

وأضاف السقا: "كان حلمي من الطفولة لو أنا مكنتش هطلع ممثل، أطلع مصارع للثيران"، مضيفًا: "كنت بربي عجول في الأسطبل وأجيب قماشة حمراء طلع العجل بيشوفني أبيض وأسود مش بيشوف الأحمر".

وشرح سبب شغفه بهذه اللعبة الخطيرة قائلًا: "عندما كنت صغيرًا، كنت أتابع مصارعة الثيران في برنامج يسمى جولة الكاميرا. في ذلك الوقت، كان المصارع يبدو وكأنه راقص باليه، حيث كان يجب أن يكون خفيف الحركة ورشيقًا".