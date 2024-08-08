انت الان تتابع خبر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وشروط التأهيل للحصول علي الدعم 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ميزة التقدم بطلب للتسجيل والاستفادة من الدعم بشكل الكترونى من خلال خطوات محددة والخطوات في حد ذاتها بسيطة في التنفيذ، المميز في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أن قبول الطلب يتم وفقًا لمجموعة من الشروط التي تم وضعها لضمان حصول الدعم من قبل الأجدر والأحق به فقط، وحرصت الوزارة على الإفصاح عن هذه الشروط الخاصة بقبول الطلب وكذلك الخطوات الخاصة بعملية التسجيل لمن يهمه الأمر.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

التقدم بطلب من أجل التسجيل والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور يكون في صورة إلكترونية وتتمثل آلية التسجيل كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الالكترونى.

اختيار تسجيل الدخول.

بعد الضغط على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية يختار المستخدم الخدمات الإلكترونية.

من ضمن العبارات التى تظهر ينقر المستخدم على الأيقونة الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي.

الموقع سوف يطلب من المستخدم كتابة البيانات الشخصية المتعلقة به.

كتابة رمز التحقق المرسل.

تعيين كلمة مرور للحساب.

من الصفحة الرئيسية يختار التقدم بطلب.

كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

الضغط على خيار التالى.

إرفاق المستندات التي يطلبها الموقع بالصيغة المطلوبة.

النقر على إرسال الطلب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

استحقاق الدعم متوقف على هذه الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في مقدم الطلب، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: