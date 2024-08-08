كيف استعلم عن نتائج أهلية الضمان المطور 1446 وكيفية التسجيل

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الرياض - أحمد صلاح - الهدف الأساسي الذي من أجله أطلق الضمان الاجتماعي المطور هو التحسين والرفع من مستوى المواطن السعودي المحتاج وجعله يواجه صعوبات الحياة وارتفاع الأسعار سواء للمنتجات والخدمات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، المميز في الضمان الاجتماعي المطور أن وزارة الموارد البشرية السعودية وفرت له باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطن السعودي ومن ضمنها أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة أهلية استحقاق الدعم بشكل إلكترونى وكذلك التقدم بطلب للتسجيل والاستفادة من الدعم يتم بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة.

كيف استعلم عن نتائج أهلية الضمان المطور 1446

لمعرفة المتقدم بطلب أن طلبه مقبول أو للتأكد من كونه مستحق للاستفادة من الدعم في حالة توفر شروط الاستحقاق به، يمكن اعتماد خطوات طريقة الاستعلام عن النتيجة والتي تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

كتابة أرقام بطاقة الهوية وكلمة المرور.

معاودة كتابة رمز التحقق المرئي في المربع المحدد.

اختيار إتمام التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ينقر المستخدم على الضمان الاجتماعي المطور.

يختار نتيجة الأهلية والاستحقاق.

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة استعلام.

إدخال بعض من البيانات المطلوبة

الإنتظار بعض من الوقت وسوف تظهر نتيجة الاستحقاق من عدمه.

آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2024

عملية التسجيل للتقدم بطلب للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور سهلة لأنها إلكترونية وتتمثل خطواتها في الآتي: