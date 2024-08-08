كيف استعلم عن نتائج أهلية الضمان المطور 1446 وكيفية التسجيل

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الرياض - أحمد صلاح - الهدف الأساسي الذي من أجله أطلق الضمان الاجتماعي المطور هو التحسين والرفع من مستوى المواطن السعودي المحتاج وجعله يواجه صعوبات الحياة وارتفاع الأسعار سواء للمنتجات والخدمات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، المميز في الضمان الاجتماعي المطور أن وزارة الموارد البشرية السعودية وفرت له باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطن السعودي ومن ضمنها أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة أهلية استحقاق الدعم بشكل إلكترونى وكذلك التقدم بطلب للتسجيل والاستفادة من الدعم يتم بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة.
كيف استعلم عن نتائج أهلية الضمان المطور 1446
لمعرفة المتقدم بطلب أن طلبه مقبول أو للتأكد من كونه مستحق للاستفادة من الدعم في حالة توفر شروط الاستحقاق به، يمكن اعتماد خطوات طريقة الاستعلام عن النتيجة والتي تتمثل في الآتي:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
- كتابة أرقام بطاقة الهوية وكلمة المرور.
- معاودة كتابة رمز التحقق المرئي في المربع المحدد.
- اختيار إتمام التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- ينقر المستخدم على الضمان الاجتماعي المطور.
- يختار نتيجة الأهلية والاستحقاق.
- يقوم المستخدم بالضغط على كلمة استعلام.
- إدخال بعض من البيانات المطلوبة
- الإنتظار بعض من الوقت وسوف تظهر نتيجة الاستحقاق من عدمه.
آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2024
عملية التسجيل للتقدم بطلب للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور سهلة لأنها إلكترونية وتتمثل خطواتها في الآتي:
- يتوجه المستخدم إلى الضمان الاجتماعي المطور.
- النقر على خيار إنشاء حساب جديد.
- كتابة أرقام بطاقة الهوية سارية الصلاحية، الاسم بالكامل، رقم هاتف نشط، تاريخ الميلاد.
- كتابة رمز التحقق المرسل على رقم الهاتف في المكان المخصص والضغط على تسجيل الدخول مرة ثانية.
- من الصفحة الرئيسية يختار المستخدم أيقونة التقدم بطلب.
- ظهور النموذج يكتب المطلوب من البيانات في الأماكن المخصصة.
- مراجعة النموذج مرة ثانية.
- الضغط على موافقة.
- إرفاق المستندات بالطريقة المحددة من قبل الموقع.
- تأكيد ما ارفق من مستندات.
- الخطوة التالية الموافقة على صفحة الشروط والأحكام بعد القراءة.
- ظهور أيقونة إرسال الطلب يقوم المستخدم بالضغط عليها.