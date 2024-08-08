انت الان تتابع خبر بأعذب الأصوات الندية استقبل.. تردد قناة المجد للقران الكريم 2024 بجودة عالية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكثير من المسلمين يبحثون عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024 لسماع القرأن الكريم بصوت عذب ورقيق من أشهر القراء على مستوى العالم العربي، كما تتميز قناة المجد بالتنوع والتجديد حيث تقدم محتواها بطريقة مميزة ومبتكرة من حيث جودة الصوت والصورة، كما تعد هذه القناة من أشهر القنوات الدينية التي تبث تلاوات قرآنية طوال اليوم بأصوات مشايخ مختلفة، لذلك نقدم لكم من خلال هذا السياق تردد القناة الجديد 2024 وكيفية استقبالها على جهاز التلفاز بكل سهولة.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

تحظى قناة المجد بشعبية كبيرة وسط الكثير من القنوات التي تتخصص في بث القرآن الكريم، لذلك نقدم لكم تردد قناة المجد لسماع القرآن الكريم طوال اليوم دون تشويش أو تقطيع، اليكم التردد على الأقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعى :النايل سات.

تردد القناة:11372.

معامل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة المجد على عرب سات 2024:

التردد: 12475.

معامل الاستقطاب:رأسي (V).

معامل التصحيح 4/3.

تعديل الإشارة:DVB-S QPSK.

معدل البيانات: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة المجد على جهاز الاستقبال

يعد تردد قناة المجد للقرآن الكريم هي الأكثر بحثا في بيوت المسلمين، من أجل سماع تلاوة القرآن الكريم بصورة مستمرة حيث يطمئن بها القلب، تقدم القناة القرآن الكريم على لسان القراء الكبار ذوي الصوت الحسن، مما يجعل في سماع أصواتهم النفس مطمئنة، لذلك يرغبون في ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال بدون الحاجة إلى فني تركيب، طريقة الضبط بهذه الخطوات: