انت الان تتابع خبر تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة المبارات المحلية بأفضل جودة للصوت والصورة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - من أكبر وأهم القنوات التليفزيونية المشهورة هي قناة أون تايم سبورت الرياضية التي تقدم محتوى رياضي محبب لدى الجميع وبشكل خاص محبي كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباريات والبطولات والدوريات المحلية والعالمية بصورة شاملة بث مباشر، كما أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت تميزت بالمصداقية والجودة العالية بفضل استخدامها أحدث التقنيات وحرصها الدائم على تغيير تردداتها بصفة مستمرة للعمل على تطوير وتحسين جودة المشاهدة حتى يستمتع المشاهد بتحقيق تجربة مشاهدة رائعة.

تردد أون تايم سبورت

الجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورت حصلت على كافة الصلاحيات وحقوق الملكية لعرض العديد من المباريات والبطولات الهامة بث مباشر وبشكل خاص الدوري المصري الممتاز لعام 2024، حيث يمكن ضبط القناة بالتردد الجديد لمتابعة كل ما هو جديد ومميز في الاحداث الكروية ليأتي التردد كالآتي:

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

حظيت هذه القناة على جمهور كبير ولذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية عريقة بفضل محتوياتها المميزة والمحببة لدى ملايين المشاهدين، لذلك حرصت الإدارة المسؤولة عن مجموعة قنوات أون تايم سبورت على تغيير الترددات الخاصة بها والتي منها قناة أون تايم سبورت 2 ليأتي تردد القناة كالتالي:

التردد:11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

جودة المشاهدة: HD.

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال

من ضمن أهم الترددات التي يتم البحث عنها بكثره هو تردد أون تايم سبورت، حيث أن القناة مجانية ولا تتطلب تسديد أي رسوم اشتراك لمتابعتها، كما أن القناة تمثل أهمية كبيرة لعشاق لعبة كرة القدم وبشكل خاص لعرضها مباراة حاسمة لفريق الأهلي، ولذلك يمكن ضبط القناة من خلال أحدث تردداتها بالخطوات التالية: