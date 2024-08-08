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أحمد جودة - القاهرة - جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهتي الأهلي والزمالك اليوم

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، والتي ستشهد منافسات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

حيث يواجه الأهلي نظيره فريق سموحة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وعلى الجانب الآخر؛ يخوض فريق الزمالك مباراته أمام زد، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر فريق الأهلي التتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، في حال تحقيق الفوز أو التعادل على أقصى تقدير في مباراة سموحة، حيث يتبقى له نقطة واحدة من أجل التتويج بالبطولة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- الأهلي: 78 نقطة.

2- بيراميدز: 73 نقطة.

3- المصري: 52 نقطة.

4- الزمالك: 52 نقطة.

5- مودرن سبورت: 50 نقطة.

6- سموحة: 48 نقطة.

7- زد: 47 نقطة.

سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة.

9- إنبي: 43 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة.

11- طلائع الجيش: 39 نقطة.

12- البنك الأهلي: 34 نقطة.

13- الجونة: 33 نقطة.

14- الإسماعيلي: 32 نقطة.

15- فاركو: 31 نقطة.

16- بلدية المحلة: 27 نقطة.

17- المقاولون العرب: 25 نقطة.

18- الداخلية: 19 نقطة.