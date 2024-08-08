نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات مفاجئة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره زد، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة زد ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد في الدوري

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

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