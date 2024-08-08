انت الان تتابع خبر استعلم عن مخالفات وغرامات المرور بالرقم الألماني في العراق وطُرق السداد والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعتبر عملية الاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني عبارة عن حل مناسب لجميع الأشخاص لكي يتم التعرف على الغرامات المرورية في العراق من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، وهو ما وفرته الحكومة العراقية للمواطنين والمقيمين لكي يتم توفير الوقت والجهد في التعرف عليها، مما يمكن سدادها كذلك بسهولة، لذلك نوضح في السطور القادمة كيفية الاستعلام عنها بسهولة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الالماني
يمكن للاشخاص التعرف على الغرامات المرورية المسجلة من جانب الجهات المختصة بشانهم بسهولة، وذلك من خلال منصة أور الحكومية، عن طريق اتباع ما يلي:
- في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى منصة اور الإلكترونية.
- يتم الدخول إلى القائمة الرئيسية ثم التحديد على الخدمات.
- في الخطوة التالية يتم تحديد خدمة غرامات المرور.
- اختيار الاستعلام عنه الغرامات المرورية، يم إضافة الرقم الألماني للسيارة.
- الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر أمامك جميع المخالفات إن وجدت.
كيفية سداد غرامات المرور 2024
كشفت الجهات المختصة عن آلية سداد غرامات المرور 2024 في العراق بسهولة بشكل إلكتروني، على أن يكون ذلك من خلال اتباع ما يلي:
- أولا يتم التوجه إلى منصة اور الإلكترونية بشكل مباشر.
- يجب على المستعلم تسجيل الدخول باضافة اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد.
- يتم الضغط على القائمة الرئيسية الخاصة بالخدمات.
- ثم الانتقال إلى الخدمات الالكترونية المتاحة.
- يوم بعد ذلك الضغط على رمز غرامات المرور.
- يجب على المستعلم أن يقوم بإضافة رقم السيارة والانتقال إلى زر التأكيد والضغط عليه.
- في الخطوة التالية يتطلب من المستعلم تحديد الوسيلة المناسبة لتسديد الغرامات.
- ادخال بيانات الدفع بشكل صحيح في المكان المخصص.
- الموافقة على جميع الشروط والاحكام عبر الموقع.
- ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد عملية سداد الرسوم.