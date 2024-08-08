” بدون استخدام البيض ” طريقة عمل عيش التورتيلا لتجهيز الشاورما في البيت

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الرياض - أحمد صلاح - يستخدم عيش التورتيلا في العديد من الوصفات اللذيذة التي يعشقها الكثير، حيث يتميز هذا النوع من الخبز بالطعم المميز والمختلف، بالإضافة لانتشار العديد من الوصفات اللذيذة التي يدخل فيها عيش التورتيلا، ويمكنكِ تحضيره في البيت بالكمية التي تريدينها، حيث يتميز بخطوات إعداده السهله والبسيطه، لذلك تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة طريقة تحضيرها بالتفصيل.
طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت
حتى تقومي بتحضير عيش التورتيلا في البيت مثل الموجود بالمحلات يجب أن تقومي بشراء المكونات التالية، وهي:
- ¼ كوب من المياه الفاترة.
- ½ ملعقة من الخميرة.
- ملعقة واحدة من الملح.
- ملعقة واحدة من الزيت.
- ملعقة واحدة من السكر.
- واحد كوب ونص من الدقيق الأبيض.
طريقة تحضير عيش التورتيلا في البيت
يتميز هذا النوع من الخبز بخطوات تحضيره البسيطة التي لا تستغرق الكثير من الوقت، ومنها:
- في البداية قومي بتجهيز إناء وضعي فيه المكونات التاليه وهي (الخميرة، الملح، السكر، الدقيق).
- بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات حتى تمتزج مع بعضها.
- تدريجياً قومي بوضع المياه والزيت على الخليط السابق والاستمرار في عجن المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق على الأقل أو حتى تحصلي على عجينه ذو قوام ناعم ومتماسك.
- قومي بتجهيز اناء مدهون بالزيت النباتي ثم ضعي العجينة بداخله.
- غطي العجينة بمنشفه، ثم ضعيها بمكان دافئ حتى تختمر العجينة تماماً ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك اختبري العجينة وتأكدي من أن العجينة اختمرت بنجاح، بعد ذلك قومي بتقسيم العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.
- ارفعي مقلاة على النار و ابدأي بفرد كرات العجين بها تدريجياً.
- اتركيها على النار على الأقل ثلاث دقائق، ثم اقلبيها على الجانب الثاني.
- بعد الانتهاء من تسوية جميع كرات العجين، قومي بوضع العيش في طبق واتركيه جانباً حتى يبرد مع تغطيته بغطاء محكم حتى يظل محتفظاً بنعومته.
- يمكنكِ الاحتفاظ بعيش التورتيلا أيضاً بالفريزر واستخدامه عند الحاجة.