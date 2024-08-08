” بدون استخدام البيض ” طريقة عمل عيش التورتيلا لتجهيز الشاورما في البيت

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الرياض - أحمد صلاح - يستخدم عيش التورتيلا في العديد من الوصفات اللذيذة التي يعشقها الكثير، حيث يتميز هذا النوع من الخبز بالطعم المميز والمختلف، بالإضافة لانتشار العديد من الوصفات اللذيذة التي يدخل فيها عيش التورتيلا، ويمكنكِ تحضيره في البيت بالكمية التي تريدينها، حيث يتميز بخطوات إعداده السهله والبسيطه، لذلك تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة طريقة تحضيرها بالتفصيل.

طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت

حتى تقومي بتحضير عيش التورتيلا في البيت مثل الموجود بالمحلات يجب أن تقومي بشراء المكونات التالية، وهي:

¼ كوب من المياه الفاترة.

½ ملعقة من الخميرة.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة واحدة من الزيت.

ملعقة واحدة من السكر.

واحد كوب ونص من الدقيق الأبيض.

طريقة تحضير عيش التورتيلا في البيت

يتميز هذا النوع من الخبز بخطوات تحضيره البسيطة التي لا تستغرق الكثير من الوقت، ومنها: