انت الان تتابع خبر لفطور صحي ولذيذ.. طريقة عمل العجة بالبيض بمكونات سهلة وطعم خطير لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر العجة بالبيض من أشهر الأكلات المصرية المميزة حيث تتميز العجة بمذاقها الرائع بالإضافة إلى أهم مكوناتها التي تمد الجسم بالطاقة والعديد من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، لذلك يتساءل الكثير من الأمهات وربات المنزل عن افضل طريقة لعمل العجة بالبيض بالخطوات و المكونات، حيث يعتبر المطبخ المصري مشهور بالأكلات و الوصفات المميزة التي لها مذاق خاص وفي ذات الوقت تعتبر وصفات اقتصادية ومناسبة لوجبة الغداء أو العشاء لذلك تابع طريقة عمل العجة بالبيض.

مكونات وصفة العجة بالبيض

يتساءل الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل العجة بالبيض لذلك إليك أهم مكونات العجة بالبيض:

7 بيضات.

حزمتين من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت المفروم مع حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

4 حبات من الطماطم المفرومة مع 4 حبات من البصل المفروم.

كوب من الحليب كامل الدسم مع 3 معالق من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر ورشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

سوف تحتاج في الوصفة إلى بعض التوابل المختلفة حوالي نصف ملعقة من الكمون، شطة، البابريكا، والثوم البودر، حسب الذوق.

مع 3 معالق كبيرة من الزيت و 2 حبة من الفلفل الأخضر المفروم أو القطع.

طريقة عمل العجة بالبيض

يمكنك متابعة طريقة عمل العجة بالبيض وأول خطوة هي: