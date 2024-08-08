نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تحسم مستقبل فاتي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة الإسباني تفكر بجدية في التخلص من أنسو فاتي بسبب إصابته الأخيرة التي كتبت نهاية مسيرته مع البرسا.

برشلونة يفكر في التخلص من فاتي

لفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن أنسو فاتي عاد إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية فترة إعارته إلى برايتون الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بداية أنسو فاتي كانت أسطورية مع برشلونة، حيث توقع الجميع بأنه سيكون نجم البرسا الأول في السنوات المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فاتي تعرض لأكثر من إصابة جعلته يبتعد عن مستواه ويخرج تمامًا الآن من حسابات برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إصابة أنسو فاتي الأخيرة جعلت الأمور شبه محسومة بشأن صعوبة استمراره مع النادي الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الجديد كان سيعطي اللاعب فرصة خاصةً وأنه مسجل مع الفريق ولكن الإصابة حالت دون تحقيق ذلك.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أنسو فاتي يرغب في الاستمرار مع برشلونة ولكن مع تعاقد البرسا مع داني أولمو وتألق ب أو فيكتور فإن الأمور أصبحت شبه مستحيلة بشأن استمرار فاتي مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.