نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه أمام المغرب (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الآن أحداث مباراة الشوط الأول من من مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع.

إصابة زيزو وخروجه ونزول مصطفى سعد بالدقيقة 12

فقد منتخب مصر نجمه أحمد السيد زيزو والذي أصيب في العضلة الخلفية ليغادر المباراة دون استكمالها.

ويأمل منتخب مصر في حصد الميدالية البرونزية بعد خسارة لعب المباراة النهائية.

إصابة زيزو

تشكيل مصر الرسمي لمواجهة المغرب أولمبياد باريس

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد المغرب مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

