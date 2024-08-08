نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القصيم تختتم النادي الصيفي السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت جامعة القصيم، مساء أمس، النادي الصيفي السابع بالجامعة، الذي أقيم بتنظيم عمادة شؤون الطلاب على مدى 5 أسابيع، وتضمن أكثر من 460 فعالية في 11 مسارًا، استفاد منها 45016 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج الحضورية والافتراضية.

وشملت فعاليات النادي الصيفي، عددًا من المسارات الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والمساهمة الإيجابية في المجتمع، إضافةً إلى التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال، والتفكير التصميمي والإبداعي، والمهارات القيادية والشخصية، ومحاور أخرى كالاستدامة والطاقة المتجددة، واللياقة البدنية والأنشطة الرياضية، والإسعافات الأولية والتوعية الصحية، إضافةً إلى التعليم الإلكتروني والتقنيات الرقمية، والترفيه والأنشطة الترويحية، والزيارات العلمية والمسابقات العامة