نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة تيسير: أنا مع نظرية محمد رياض وهو تكريم الفنانين على قد الحياة(حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من أنها من عائلة فنية الإ أنها استطاعت تحقيق شعبية ونجاح باهر بتميزها وأدوارها المميزة، التقي دوت الخليج الفني ببطلة مسلسل “ العتاولة ” والتي كشفت لنا عن رأيها فى الدورة ١٧ من مهرجان المسرح المصري وعن أعمالها القادمة.

منة تيسير ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كلمينا عن حرصك الشديد على التواجد فى افتتاح وختام مهرجان المسرح المصري وهل له علاقة بالفنان محمد رياض ؟

لا فأنا دائمًا حريصة على حضور من قبل أن يتولى الفنان القدير محمد رياض إدارة المهرجان ولأني خريجة معهد فنون مسرحية فالمسرح بيتي وأحضر أغلب العروض المسرحية ومهرجان القومي للمسرح من أهم المهرجانات دوليًا.

من وجهة نظرك ما الذي يختلف فى الدورتين ١٦ و١٧ عن باقي الدورات السابقة؟

أولًا كان لا يوجد سجادة حمراء أو لقاءات إعلامية أو تغطية صحفية.

ثانيًا الاهتمام بجميع النجوم سواءً نجوم قطاع خاص أو قطاع عام فالأثنين فى القيمة متساوية وأبرزهم الفنان القدير أحمد آدم له حركة مسرحية في المسرح السياسى والكبارية السياسى.

على ذكر أحمد آدم ما رأيك في الانتقادات التي حدثت عن تكريمه؟

اعترض على هذه الانتقادات لأن من أهم الفنانين المسرحيين فهو كان سببًا في تنشيط سياحى لمدة ١٠ أعوام وعندما كنت أدرس فى المعهد كان لا يوجد فرق بين القطاع الخاص والعام.

ما رأيك في إتهام إحدي الصحفييات الفنان محمد رياض فى المؤتمر بالشلالية وعدم تكريمه للراحلين ؟

كان رده صائب للغاية وأنا أضم صوتي لصوته لماذا لا نتذكر الشخص الإ بعد الوفاة فقط لاغير عندما يتوفاه الله لا يشعر بتكريمه.

هل صحيح التكريم بيكون للفنان مثل الوقود؟

بالتأكيد صحيح.



هل ستشارك في الجزء الثاني من العتاولة ؟

اه إن شاء الله

من العتاولة في حياة منة تيسير؟

ماما وبابا الله يرحمه والفنان القدير الراحل محمود ياسين الله يرحمه وعمرو ياسين ورانيا ياسين وخالتو شهيرة عائلتي بأكلمها.



من أكثر فنان سعيدة بتكريمه فى هذه الدورة ؟

أحمد آدم.

ما الأعمال القادمة ؟

مسلسل "العتاولة ٢" ومسلسل " ٦٢٨٢ " سيذاع على منصة شهيرة وأجسد شخصية مراسلة سياسية.

