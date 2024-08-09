انت الان تتابع خبر من غير فرن اعملي كيك شوكولاته هشة ناجحة بالذ طعم والشكل حكاية والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - كيكة سريعة يمكن إعدادها بمكونات بسيطة اقتصادية وفي خطوات سريعة ولا تحتاجي إلى حرارة الفرن العالية ويرتفع درجة حرارة المنزل معه، الوصفة اليوم كيكة الشوكولاته بالكاكاو في الطاسة التي يمكنك منها صنع تورته وتقديمها في اعياد الميلاد، يكون ذلك من خلال صنع أكثر من طبقة من كيكة طاسة وتزينها بالكريمة وعليها صوص الشوكولاته وتقديمها بعد أن تبرد في الثلاجة وتكون كعك اعياد الميلاد عالية وهشة أكثر من طبقة.
كيكة شوكولاته المقلاه بدون فرن
سنحضر اليوم وصفة سهلة من أنواع حلويات التي تميز كل ربة منزل وتكون كيك شوكولاته هش بمكونات متوفرة في كل منزل فتابعونا معنا.
- نحتاج إلى عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة
- عدد 3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام
- ربع كوب من السكر الناعم
- عدد 1 بيضة بدرجة حرارة المطبخ
- ربع كوب من الدقيق الأبيض
- ربع كوب من الحليب كامل الدسم
- ربع ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر
- ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا
- نصف كوب من الشوكلاته المذابة للتزيين
طريقة تحضير كيكة بدون فرن بطعم الشوكولاته
- أولا نقوم بأحضار مقلاة متوسطة الحجم مع التأكد من إنها من النوع المانع للالتصاق ثم نقوم بوضع فيها كل من الزبدة والكاكاو الخام ونقوم بالتحريك باستمرار لمدة خمس دقايق تقريبًا.
- ثم نقوم بإضافة كل من البيضة والسكر والفانيليا والحليب كامل الدسم ثم نكمل الخلط جيدا ونضيف باقي المكونات الجافة وهي الدقيق الأبيض والبيكينج باودر ونكمل الخلط حتى ينتج لنا خليط كيك شوكولاته متجانس ويفضل نخل المكونات الجافة جيدًا ليتخلل بالدقيق الهواء ويساعد على ارتفاع ونجاح الكيك.
- ثم نقوم بوضع المقلاة على نار بدرجة حرارة منخفضة أو هادئة ونقوم بتركها حتى تسخن لمدة عشر دقائق مع وضع عازل بين النار والمقلاة حتى لا تحترق الكيك.
- وبعد مرور عشر دقائق على النار نقوم بأختبار نسبة نضج الكيك عن طريق وضع عود خشبي أو خلة اسنان في منتصف الكيك فإذا خرج العود نظيف هذا يعني بأن الكيك قد نضج جيدًا.
- ثم بعد التأكد من نضج الكيك نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم مع سكب الشوكلاته المذابة مسبقاً على الكيك لتعطي مذاق شهي وشكل جميل، ثم تقدم للضيوف بجوار كوب من النسكافيه وصحة وعافيه.