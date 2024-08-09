انت الان تتابع خبر من غير فرن اعملي كيك شوكولاته هشة ناجحة بالذ طعم والشكل حكاية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيكة سريعة يمكن إعدادها بمكونات بسيطة اقتصادية وفي خطوات سريعة ولا تحتاجي إلى حرارة الفرن العالية ويرتفع درجة حرارة المنزل معه، الوصفة اليوم كيكة الشوكولاته بالكاكاو في الطاسة التي يمكنك منها صنع تورته وتقديمها في اعياد الميلاد، يكون ذلك من خلال صنع أكثر من طبقة من كيكة طاسة وتزينها بالكريمة وعليها صوص الشوكولاته وتقديمها بعد أن تبرد في الثلاجة وتكون كعك اعياد الميلاد عالية وهشة أكثر من طبقة.

كيكة شوكولاته المقلاه بدون فرن

سنحضر اليوم وصفة سهلة من أنواع حلويات التي تميز كل ربة منزل وتكون كيك شوكولاته هش بمكونات متوفرة في كل منزل فتابعونا معنا.

نحتاج إلى عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة عدد 3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام ربع كوب من السكر الناعم عدد 1 بيضة بدرجة حرارة المطبخ ربع كوب من الدقيق الأبيض ربع كوب من الحليب كامل الدسم ربع ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا نصف كوب من الشوكلاته المذابة للتزيين

طريقة تحضير كيكة بدون فرن بطعم الشوكولاته