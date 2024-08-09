افضل طريقة لعمل البسكويت بالعجوة مثل الجاهز

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر وصفة تحضير البسكويت بالعجوة احد اكثر الوصفات التقليدية المطلوبة، حيث تتميز بطعمها الشهي وتوفر مقاديرها بنسبة كبيرة في كل بيت، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الأطفال لأنها تحتوي على التمر أو العجوة الغنية بالفوائد والسكريات الصحية التي تعمل على تحسين صحتهم فلذلك تقدم لكم السطور التالية أسهل طريقة لتحضير البسكويت بالعجوة.
طريقة عمل بسكويت محشو عجوة
لابد لصنع تلك الوصفة تحضير كافة المكونات التي سوف نطرحها لكم في السطور التالية لصنع وصفة بسكويت بالعجوة لذيذ:
- نحتاج إلى عدد 3 أكواب من من الطحين الأبيض.
- عدد 1 كوب من السمن.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد 1 بيضة كبيرة لابد من أن تكون بدرجة حرارة المطبخ.
- نصف كوب من السكر المطحون.
- عدد نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كيلو من العجوة أو تمر مطحون.
- عدد 3 ملاعق من الزبدة المذابة.
تحضير بسكويت التمر المطحون خطوة بخطوة
بعد أن قدمنا لكم المكونات في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت بالعجوة أو الناعم طري.
- أولا نقوم بجلب وعاء كبير ونضع فيه كل من السمنة والسكر ثم قومي بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي.
- ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى حتى ينتج لنا خليط بقوام كريمي أبيض اللون فاتح، ثم قومي بوضع كل من البيض والفانيليا أثناء عمليه الخلط ونكمل سكب باقي المكونات مثل البيكنج بودر والملح والطحين الأبيض بعد التأكد من نخله جيدا ونكمل التقليب جيدا.
- وأثناء عمليه الخلط نقوم بتجهيز الحشو ونقوم اولا في وعاء آخر بمزج به كل من العجوة وكل كمية الزبدة طرية ناعمة ونكمل عمليه المزج حتى ينتج لنا خليط متجانس.
- ثم على سطح ناعم نقوم بفرد العجين جيدا لتكون أول طبقة من البسكويت بالعجوة ومن ثم نقوم بفرد الحشو على العجين.
- ثم نقوم بفرد النص الثاني على الحشوة لتكون الطبقة الثالثة للبسكويت ومن ثم نقوم بتقطيع البسكويت بالشكل المرغوب فيه على حسب رغبتك.
- ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ونقوم بعدها برص البسكويت في الصينيه.
- ومن ثم نقوم بوضع الصينيه في الفرن ونتركها حتى تنضج جيدا ونخرجها من الفرن وعندما تبرد تماماً نقوم بنزعها من الصينية وتقديمها بالهنا والشفا.