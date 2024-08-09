انت الان تتابع خبر افضل طريقة لعمل البسكويت بالعجوة مثل الجاهز والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر وصفة تحضير البسكويت بالعجوة احد اكثر الوصفات التقليدية المطلوبة، حيث تتميز بطعمها الشهي وتوفر مقاديرها بنسبة كبيرة في كل بيت، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الأطفال لأنها تحتوي على التمر أو العجوة الغنية بالفوائد والسكريات الصحية التي تعمل على تحسين صحتهم فلذلك تقدم لكم السطور التالية أسهل طريقة لتحضير البسكويت بالعجوة.

طريقة عمل بسكويت محشو عجوة

لابد لصنع تلك الوصفة تحضير كافة المكونات التي سوف نطرحها لكم في السطور التالية لصنع وصفة بسكويت بالعجوة لذيذ:

نحتاج إلى عدد 3 أكواب من من الطحين الأبيض. عدد 1 كوب من السمن. عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا. عدد 1 بيضة كبيرة لابد من أن تكون بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب من السكر المطحون. عدد نصف ملعقة صغيرة من الملح. عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كيلو من العجوة أو تمر مطحون. عدد 3 ملاعق من الزبدة المذابة.

تحضير بسكويت التمر المطحون خطوة بخطوة

بعد أن قدمنا لكم المكونات في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت بالعجوة أو الناعم طري.