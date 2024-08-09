كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لتنزيلها بأعلي جودة لمتابعة المغامرات الحيوانية وعالم البحار

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الرياض - أحمد صلاح - حظيت قناة انترناشونال جيوغرافيك أبوظبي على انتشار واسع خلال الفترة الأخيرة، لأنها توفر لمحبي الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية والتاريخية مشاهدة محتوى يكون غني بالمعلومات التي يهتم الجميع بالتعرف عليها، وتحرص على إنتاج وتقديم أفلام جديدة في كافة المجالات، ويبحث محبي مشاهدة تلك الأفلام عن تردد قناة انترناشونال جيوغرافيك أبوظبي 2024 على كافة الأقمار الصناعية المتاحة،ولقد وفرنا لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر في المقال التالي.

تردد قناة انترناشونال

نظرا لوجود العديد من المتابعين لقناة انترناشونال جيوغرافيك فقد تم تحديث ترددات القناة وتوافرها على الأقمار الصناعية المختلفة على النحو الآتي:

تردد قناة انترناشونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة انترناشونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة انترناشونال جيوغرافيك علي هوت بيرد

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة انترناشونال جيوغرافيك على الرسيفر

نقوم بالضغط على زر القائمة الموجود في الريموت الكنترول. ثم ننقر على خيارات. واختيار التركيب اليدوي. ثم اختيار القمر الصناعي الذي تريده. نقوم بإدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها سابقا. انقر على بحث ثم احفظ القناة على جهازك.

برامج قناة انترناشونال جيوغرافيك

تقوم ادارة القناة بوضع مجموعه من البرامج الرائعه والمثيرة للمشاهدين من عالم حيوانات متنوع وعالم البحار والصحاري، والتي من خلال مقالنا سوف نوضح جميعها كالتالي: