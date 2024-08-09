انت الان تتابع خبر حضريها بنفسك.. طريقة عمل صابونة العرقسوس السحرية لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة البقع والتصبغات في أسبوع والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تبييض البشرة يحتاج إلى استعمال نوع من أنواع المواد التي تعمل على تقليل إفراز سرعة الميلانين كما يساعد على تقليل ظهور البقع والتصبغات ولذلك يوصى باستعمال خلطات العرقسوس المنزلية الطبيعية حيث يعد هذا المكون الطبيعي من أهم المكونات التي يمكن أن تستخدم لعمل خلطات التفتيح، ويدخل بالفعل في تركيب العديد من منتجات تفتيح البشرة والكريمات الموجودة في الصيدلية، ومن خلال المقال نوضح أهم مكونات تحضير خلطة العرقسوس المنزلية للتفتيح.

طريقة عمل صابونة العرقسوس

يستخدم العرق سوس البودرة حتى يتم عمل خلطة تساعد على إزالة أي تصبغات موجودة على البشرة ولعمل خلطة تفتيح مثالية لبشرتك يمكنك أن تقومي بتجهيز المكونات الاتية حتى يتم تحضير ماسك التفتيح.

المكونات المستخدمة

2 ملعقة صغيرة من مطحون العرقسوس.

2 ملعقة كبيرة من مكون جل الصبار .

1 ملعقة من كريم الترطيب الطبيعي.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من الممكن تجهيز خلطة العرقسوس الطبيعية من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة والتي يمكن من خلالها تجهيز أفضل المستحضرات الطبيعية المعالجة لاسمرار الوجه.

أولا لا بد أن يتم طحن جذور العرق سوس بشكل جيد.

ضعي العرقسوس في بولة ملائمة ومعه زيت اللوز وزيت الزيتون وباقي مكونات الخلطة.

ضعي العرقسوس في بولة ملائمة ومعه زيت اللوز وزيت الزيتون وباقي مكونات الخلطة. لابد من مزج الخليط بشكل جيد حتى تجدي ان كل التكتلات اختفت من الخليط ويسهل بعدها تطبيق الخليط على الوجه.

مدة تطبيق وصفة العرقسوس على البشرة 20 دقيقة.

يتم غسل الوجه جيدا وترطيبه.

خلطة النشا والليمون لتبييض البشرة

المكونات

2 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من ماء الورد.

1 ملعقة من كريم البشرة.

خطوات التحضير