انت الان تتابع خبر هيخليكي قشطة.. خلطة النشا الرهيبة لتبييض أي منطقة في الجسم كله وإزالة التصبغات والبقع الغامقة في دقائق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - مناطق الاسمرار والتصبغات من أكثر الأشياء التي تسبب الإزعاج للفتيات والسيدات، لأن الجميع يريد الحصول على جسم أبيض خالي من جميع الشوائب و الاسمرار والبقع الداكنة، تستطيعين اليوم الحصول على جسم ابيض يشبه القطن و بياض الثلج وذلك عن طريق استخدام وصفات تتكون بمكونات طبيعية آمنة على بشرتك وسوف تظهر نتيجتها من اول استخدام.

طرق تبييض أي منطقة في الجسم باستخدام النشا

يعمل النشا على إزالة التصبغات الموجودة في الجسم واعطائه تفتيح ونعومة وتستطيعين تحضير الخليط من خلال التالى:

المكونات:

واحدة من بياض البيض.

ربع كوب من نشا الذرة.

طريقة التحضير:

ضعي بياض البيض والنشا داخل وعاء وامزجي جيدًا حتى تحصلي على خليط سائل القوام.

وزعي الخليط على أي مكان تريدين تفتيحه.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

بعد مرور الوقت اغسلي الخليط بالماء الفاتر حتى تتخلصين من البقايا.

ادهني الجسم باستخدام زيت اللوز الحلو وسوف تشاهدي الفرق واضح من اول استخدام.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الاسبوع وسوف تحصلين على جسم أبيض ناعم خالي من أي تصبغات.

تبييض الجسم باستخدام الكركم

تستطيعين اليوم تحضير خليط الكركم لتفتيح أي مكان في الجسم والحصول على أفضل نتيجة من أول استخدام كالتالى:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان الكركم.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير: