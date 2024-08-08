انت الان تتابع خبر سلي أطفالك.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار نايل سات وعربسات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تبرز قناة وناسة بيبي من بين القنوات الفضائية بل وأصبحت من أفضلهم، لذلك تسعى القناة جاهدة لتقديم محتوى آمن وممتع ومبدع وأيضًا عالي الجودة يركز على تطوير مهارات الأطفال وذلك من خلال برامج صممت خصيصاً لهم، مما يجعلها اختيار مفضلًا للأهالي الذين يسعون لتوفير تجربة تعليمية وترفيهية مميزة لأبنائهم، لذلك في هذا المقال سوف نوضح تردد قناة وناسة بيبي وكيفية ضبطه لمتابعة برامجها المميزة.

تردد قناة وناسة بيبي

يمكنك مشاهدة قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تصحيح الخطأ: 3/4.

وأما تردد ها على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتميز قناة وناسة بعدة مميزات جعلتها الأولى بين قنوات الأطفال الأخرى، ومن هذه المميزات:

إن القناة مجانية تماماً ولا تتطلب أي اشتراك شهري أو سنوي.

كما تقدم القناة محتوى مستمر على مدار الساعة دون أي تشويش أو انقطاع.

أيضًا تعرض القناة محتوى مناسب للأطفال بشكل كبير وآمن.

كما يمكنك تنزيل قناة وناسة بسهولة على أكثر من قمر صناعي.

طريقة تنزيل قناة وناسة على التلفاز

تعتبر قناة وناسة قناة مجانية تمامًا، حيث يمكنك تنزيلها وإبقائها متاحة على التلفاز بعد معرفة بيانات التردد وإليك طريقة تنزيل القناة بالتفصيل: