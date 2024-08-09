خطوات دفع المخالفات المرورية عبر منصة أبشر بالمملكة ووزارة الداخلية

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الرياض - أحمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة سداد قيمة المخالفات المرورية التي تقع عليهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المرور العامة بتوفير هذه الخدمة لجميع المواطنين في المملكة والتي تعمل على تسهل عملية سداد قيمة المخالفات المرورية بسهولة عن طريق إجراء بعض الخطوات عبر منصة أبشر أو من خلال موقع وزارة الداخلية فمتاح السداد عبر المنصتين، وذلك بشكل إلكتروني دون تدخل أي عناصر بشرية وسوف يتم سداد المخالفة بكل سهولة، لذا سيتم تناول جميع خطوات سداد الغرامات المرورية تابع لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ما هي خطوات دفع الغرامات المرورية عبر أبشر

إذا قمت بعمل مخالفة مرورية وتريد سداد قيمتها من منصة ابشر حيث يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

أولا عليك زيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط التالي. ثم القيام باختيار خانة أبشر للأفراد. عليك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ومنها يتم اختيار خدمات المرور. بعد ذلك الضغط على أيقونة سداد المخالفات المرورية. عليك كتابة رقم اللوحة المتعلقة بالسيارة على أن تكون صحيحة. القيام بتسجيل رقم المخالفة المرورية. يتم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني. ثم النقر على أيقونة سداد. عليك الترقب قليلاً إلى حين إرسال رسالة تحتوى على إتمام عملية سداد المخالفة المرورية بنجاح.

كيفية سداد المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية

سيتم تناول كافة الخطوات اللازمة لسداد قيمة المخالفة المرورية عبر موقع وزارة الداخلية وذلك من خلال الآتي: