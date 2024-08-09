نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من مليون مشاهدة.."خليك معاها" لـ أنغام تتصدر التريند الثالث عبر "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أنغام منذ قرابة 10 أيام أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم "تيجي نسيب" وسرعان ما تصدر الألبوم موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت الفنانة أنغام إشادات واسعة من الجمهور على الألبوم وجميع أغنياته.

وتحتل الفنانة أنغام الآن التريند الثالث بأغنية "خليك معاها" الذي كانت مفاجأة للجمهور لأن كاتبها هو الفنان أكرم حسني، وتستمر الأغنية في حصد المشاهدات العالية حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "خليك معاها" هي من كلمات أكرم حسني وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس.

كلمات أغنية "خليك معاها" لـ أنغام

خليك معاھا

وبلاش تفكر

ما بقيتش قادرة

ع الحيرة ديا

مستصعباھا

إني أبقى جنبك

وإنت قلبك

مش ملك ليا

حبيتني جايز كانت محاولة

مين فينا أولى أنا ولا ھي

لأ ھي طبعًا بلاش نجمل

أنا لو ھكمل ھتضحي بيا

بتروحلها وترجعلي لما في يوم تمل

وأنا حبي ليك عمال يزيد ولا يوم بيقل

أنا مش طريق ھسمح بإنك فيه تضل

كان نفسي أعيش وياك في نور كفاية ضل

ھتروح لحالك

وھروح لحالي

بس الليالي

الحلوة شاھدة

أنا كنت راحتك

لكن براحتك

بكرة الليالي

ھتفوت وههدى

أنا مش ھحارب على باب موارب

كان إختيارك والرد جالي

أنا شفت قسوة لو كنت أسوى

عندك حقيقي ما توريهالي

بتروحلها وترجعلي لما في يوم تمل

وأنا حبي ليك عمال يزيد ولا يوم بيقل

أنا مش طريق ھسمح بإنك فيه تضل

كان نفسي أعيش وياك في نور كفاية ضل

خليك معاها

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

يتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ 11 كليب من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري