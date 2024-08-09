انت الان تتابع خبر ارتفاع مفاجئ لعيار 21… سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس ووصل لأعلى مستوى له منذ 3 شهور والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 9 / 8 / 2024 ارتفاعه الكبير على مستوى جميع الأعيرة، وذلك في بداية التعاملات اليومية بالصاغة، ليرتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بمقدار 450 جنيه، ليترفع أيضاً سعر جرام الذهب اليوم بمقدار 65 جنيهاً، وهذا قد أدى إلى ارتفاع قياسي كبير لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن شهدت أسواق الذهب استقراراً على مدار الأيام الماضية، وذلك بحسب أخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات، ومن خلال السطور القادمة نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم بمختلف الأعيرة، بالإضافة إلى سعر السبيكة الذهب حتى هذه اللحظة.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أغسطس

هذا ونستعرض سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 أغسطس، وفقاً لتحديثات شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 2922 جنيهاً.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 3410 جنيهاً.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 3897 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب الجمعة 9 أغسطس

على الجانب الآخر، فقد قفر سعر الجنيه الذهب لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، ليسجل أعلى مستوى له بعد استقراره لفترة زمنية:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 27280 جنيهاً

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة 9 / 8 / 2024

وتزامناً مع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب اليوم، فقد قفزت سعر السبائك الذهبية اليوم الجمعة، بعد ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز 49 جنيهاً، ووفقاً لأخر تحديثات من شعبة الذهب والمجوهرات، فقد سجلت أسعار السبائك الذهبية كالتالي:

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 1 جرام نحو 3897 جنيهاً، بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 2.5 جرام نجو 9742 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 5 جرام نحو 19485 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 10 جرام نجو 38970 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 20 جرام نجو 77940 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 30.1 جرام نجو 121196 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 50 جرام نحو 194850 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم الجمعة وزن 100 جرام نحو 389700 جنيهاً

سعر أوقية الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

وعلى الجانب الآخر ومستوى أسعار الذهب عالمياً، فقد وصل سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة نحو 2422 دولاراً أمريكياً