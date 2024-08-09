انت الان تتابع خبر للمتزوجات في المملكة… توضيح هام بشأن تسجيل المتزوجة في حساب المواطن والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يتلقى يومياً حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج الدعم في المملكة، العديد من الاستفسارات يومياً، بما فيها شروط تسجيل المتزوجة في حساب المواطن، وذلك بعد أن وزد للبرنامج استفسار مفاده هل يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج، كانت تسكن في منزل مستقل ولديها عقد إيجار مع ابنيها، ليرد عليها حساب خدمة المستفيدين، كما في السطور التالية.

تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

وأوضح حساب خدمة المستفيدين أنه يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي للحصول على الدعم، ولكن في حالات محددة، وهي:

أن تكون متزوجة من غير مواطن سعودي.

عائلة السجين.

عائلة فاقد الأهلية.

أو من زوجها غائب.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة

كذلك أعلن حساب المواطن في ذات التغريدة، أنه في حال إن كانت الزوجة لم تنطبق عليها كل هذه الحالات، فسيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

رابط استعلام حساب المواطن

يمكن لمستفيدي البرنامج الاستعلام عن حساب المواطن، عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط موقع حساب المواطن.

قم بيانات الدخول وكلمة المرور الخاصة بك.

من الخدمات الإلكترونية اختر الاستعلام.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

اضغط على أيقونة البحث.

ستظهر تفاصيل الإيداع الخاص بك.

موعد إيداع حساب المواطن 1446

هذا ويترقب العديد من مستفيدي حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024، والتي أكد فيها حساب خدمة المستفيدين أنه من المنتظر أن يتم الإيداع في حسابات المستحقين يوم الأحد 11 أغسطس 2024، علماً أن موعد الصرف الدوري يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يتم تقديمه أو تأخيره يوم، في حال إن تصادف موعد الصرف إجازة رسمية.

الاتصال الموحد حساب المواطن

يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن على مركز الاتصال الموحد، عبر اتباع الخطوات التالية: