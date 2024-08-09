انت الان تتابع خبر اسعد اطفالك على مدار 24 ساعه يوميا.. تردد قناه mbc 3 الجديد للأطفال على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات بجودة عالية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - انطلقت قناة ام بي سي 3 في عام 2004م، حيث تعتبر القناة ضمن مجموعة ام سي السعودية، فمنذ انطلاقة القناة الأولى استطاعت أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام من قبل الجمهور السعودي والوطن العربي بالكامل، وذلك نظر ما تقدمه القناة من محتوى متميز، يجعلها واحدة من أبرز قنوات الكرتون في الوطن العربي، بالإضافة إلى الجودة المتميزة التي تقدمها لجمهورها، لذلك يمكن عرض تردد قناه mbc 3 للأطفال وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال القادم.

تردد قناه mbc 3 للأطفال

يمكن عرض تردد قناة ام بي سي 3 من أجل مشاهدة أبرز مسلسلات الكرتون التي تقدمها، بالإضافة إلى متابعة أحد الحلقات التي تعرض على القناة بشكل حصري، وذلك من خلال التالي:

تردد قناه mbc 3 للأطفال علي النايل سات

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناه mbc 3 للأطفال على العرب سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

في إطار توضيح تردد قناة ام بي سي 3 يمكن الآن عرض خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

النقر على زر القائمة المتواجد في جهاز التحكم أو الريموت.

الدخول على خانة الترددات.

النقر على إضافة تردد جديد.

إدخال التردد معامل الترميز.

تحديد القمر الصناعي.

استكمال البيانات الأخرى الخاصة بالتردد.

النقر على خانة بحث.

الانتظار حتى ينتهي الجهاز من إجراء البحث ثم النقر على خانة حفظ لتأكيد حفظ التغييرات.

يمكن الاستمتاع بعد ذلك بمشاهدة قناة أم بي سي 3 بجودتها المميزة.

أهم المسلسلات والأفلام الكرتونية على أم بي سي 3