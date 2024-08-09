انت الان تتابع خبر تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يبحث الآن الكثير من الأفراد عن معرفة تردد قناة كراميش الجديد حيث تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم أغاني وأناشيد للأطفال وأيضا العديد من اغاني تعليمية للأطفال مثل كيفية نطق الحروف وأيضا تعليم الأرقام ومعرفة الألوان والتفريق بينهم بسهولة كما تهدف إلى تعليم العادات والتقاليد العربية الأصيلة مثل كيفية التعامل مع كبار السن باحترام والحرص على الرد بأسلوب جيد وعدم البوح بأفعال خارجة مسيئة والعديد من المميزات الأخرى لذلك سوف يتم تناول تردد القناة الجديد وكيفية تحميل القناة على التلفاز تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

نضمن إليكم مشاهدة ممتعة لجميع المحتوي التي تقدمه شاشة قناة كراميش لجميع المشاهدين وذلك من خلال الآتي.

يمكنك استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات عن طريق هذا التردد 11429.

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

الجودة عالية HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

سوف نتعرف على التردد الجديد الخاص بهذه القناة لكي تتمكن من مشاهدة ممتعة لجميع المحتوى المقدم.

لكي تتمكن من تحميل القناة على القمر الصناعي عرب سات يجب إدخال التردد التالي 11390.

معدل الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾

كيفية تحميل القناة على التلفاز

حتى تتمكن من تحميل قناة كراميش التي تقدم محتوى خاص بالأطفال التي تعمل على تسلية الأطفال وهذه الخطوات كالتالي.