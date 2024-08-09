انت الان تتابع خبر أفضل طريقة لطرد الحشرات بمكونات متواجدة في كل منزل بصله ومسمار فقط والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الناموس والذباب والنمل من الحشرات التي تكثر في المنزل في فصل الصيف فتستاء ربه المنزل كثيرا من تلك الحشرات وفي حالة استخدام المبيدات الحشرية تؤثر على صحتها وصحة أفراد أسرتها بشكل سلبي واستطعنا اليوم أن نجد لكم وصفة طبيعية يتم من خلالها التخلص من جميع الحشرات المنزلية بسبب رائحتها النفاذة.

وصفة البصل ومسمار القرنفل

تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها للتخلص من الحشرات ولا يوجد بها أي مواد كيميائيه وتقضي على الحشرات من أول استخدام ومكوناتها هي.

حبة بصل.

10 حبات من القرنفل.

طريقة استخدام الوصفة:

اولا احضري حبة البصل.

اعملي على قسمها الى نصفين.

قومي بغرس حبات القرنفل بها.

ضعي بعد ذلك نصف حبة البصل داخل المطبخ والنصف الأخر في أحد غرف المنزل وسوف تلاحظين مدى التخلص من جميع الحشرات المتواجدة في المنزل من اول استخدام.

وصفة مغلي البصل لطرد الحشرات

يعتبر ماء مغلى البصل من افضل المكونات الطبيعيه التي تقضي على الحشرات وخاصة الحشرات الطائرة وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال ما يأتي.

المكونات حبة بصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف كوب خل.

10 حبات قرنفل.

2 كوب ماء.

طريقة التحضير:

اولا احضري وعاء ضعي به الماء والبصل والثوم وارفعيه على النار واتركيه حتى تمام الغليان.

ثم قومي بوضع القرنفل وقلبي المكونات جيدا واتركيه لمدة 10 دقائق اخرى.

ارفعي الخليط من على النار.

اتركيه حتى يبرد.

ضعيه بعد ذلك في بخاخ.

اضيفي عليه الخل.

اغلقي البخاخ ورجي البخاخ جيدا.

رشي به جميع الحشرات الطائرة وسوف تلاحظين القضاء عليها من اول استخدام.

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