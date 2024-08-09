انت الان تتابع خبر حسام حبيب وشرين يتصدرون التريند من جديد.. ما القصة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - لقد تصدرت مرة أخرى الترند الفنانة شيرين عبد الوهاب مما دفع المعجبين ومتابعينها بالبحث المستمر عن الأزمة الأخيرة التي تمر بها مع المطرب حسام حبيب، خاصة بعد أن كشفت عن سرقته لأموالها ورد حسام بنفي تلك الخبر وأكد بأنها تحاول أن تعود له مرة أخرى ولكن هو يرفض هذا الأمر، وذكر شيرين ضمن تصريحاتها أن حبيب يمارس كافة أساليب الابتزاز ضدها ويقوم باستخدام ابنتها كأداة ليقوم بتهديدها على حسب ما جحاء في التصريحات وتستغيث المطربة شيرين بجمهورها لمساعدتها في هذه الأزمة.

ازمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لقد صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعض التصريحات الخاصة بأزمتها الأخيرة مع حسام حبيب، حيث أنها تهمت حبيب في تصريحاتها الأخيرة بأنه قام بسرقة أموالها وساعتين وسيارتها وكذلك الذهب الخاص بها، كما أنها قامت بتحويل مبلغ له تبلغ قيمته 200 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بها لكي تتغلب على ابتزازه لها.

ولكن ذكر حساب حبيب في تصريحاته الأخيرة أنه حزين من الأمور التي تحدث في تلك الفترة وأن كل هذه التصرفات هو بريء منها بشكل نهائي، وأضاف أيضاً أن كافة اتهامات شيرين له غير حقيقية ويحاسب عليها القانون، وإن الورق التي ذكرته شيرين بأنها حولت مبلغ مالي مكتوب به غرض التحويل لزوج وفي البداية أنا لم أكن زوجها ولو كنت زوجها فهي تدلعني بالمبلغ.

التعليق الأول لشقيق شيرين عبد الوهاب

كما أن شيقي الفنانة شيرين عبد الوهاب علق هو أيضاً خلال التصريحات المنسوبة لها وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال: “يا شيخة والله ربنا يأخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت وشمئزت منكم”.

وتابع تصريحه واصف قصة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بأنها أقذر قصة عرفتها البشرية.