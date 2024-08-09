كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 1446 وطريقة تقديم اعتراض

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الرياض - أحمد صلاح - يهتم غالبية المواطنين بموعد نزول المخالفات المرورية 1446 ومعرفة المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية تتم عن طريق نظام آلي ويعرف هذا النظام باسم “ساهر”، والمخالفات المرورية تعد وسيلة أساسية للمحافظة على سلامة المارة والركاب وتهدف إلى إلزام السائقين باتباع قوانين المرور؛ ولهذا يقوم النظام الآلي بتسجيل المخالفات المرورية فور حدوثها ولكن عملية الإرسال لا تتم بسرعة وتستغرق بعض الوقت حتى تصل إلى صاحب المركبة.

موعد نزول المخالفات المرورية 1446

تعمل الإدارة العامة للمرور على توفير الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية؛ وذلك للتسهيل على المواطنين وللحفاظ على الحالة المرورية ومن ضمن الخدمات التي توفرها هي إرسال رسالة نصية بالمخالفات المرورية؛ ولذلك يتساءل الكثيرون عن موعد نزول المخالفات المرورية 1446 وفي إجابة على هذا السؤال عبر منصة إكس ذكرت الإدارة العامة للمرور بأن وقت إرسال الرسالة إلى صاحب المخالفة يستغرق مدة أقلها يومين وأكثرها خمس أيام.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 1446

989 هو الرقم الذي خصصته وزارة الداخلية في المملكة للاستعلام عن المخالفات المرورية وبعد اتصالك بهذا الرقم عليك اتباع التعليمات لتستطيع الاستعلام عن المخالفات المرورية المرصودة من قبل النظام الآلي “ساهر”، أما طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا فتتم عبر اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى منصة أبشر.

القيام بتسجيل الدخول من خلال أبشر أفراد وذلك عبر الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

الإنتقال إلى تبويب الخدمات الرقمية.

اختيار الخدمات المرورية.

النقر على زر الاستعلام.

الضغط على تفاصيل المخالفات الإلكترونية.

اكبس على خيار العقوبات الغير مدفوعة.

حدد رقم لوحة السيارة.

قم بتدوين البيانات في أماكنها الصحيحة.

الاعتراض على المخالفات المرورية

فيما يلي نوضح لكم بعض المعلومات عن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية: