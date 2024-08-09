كيفية تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة والأوراق المطلوبة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - هناك بعض الزائرين للمملكة الذين يرغبون في الإقامة الدائمة في السعودية؛ ولذا تكثر التساؤلات عن متطلبات تحويل الزيارة الي اقامة دائمة في المملكة، وقد اعلنت المديرية العامة للجوازات عن الإجراءات الخاصة بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة، ولكن هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب استيفائها.

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة الي اقامة دائمة

لتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة لابد من هذه المتطلبات:

صورة من قبل جهة العمل توضح الراتب.

يلزم إرفاق صورة للشهادة الجامعية التي يحملها المتقدم.

أن يحضر المقيم صورة من تأشيرته الحالية ويجب أن تكون غير منتهية الصلاحية.

ضرورة إحضار المتقدم لصورة ضوئية من جواز سفره.

إحضار نسخة للطلب الخاص بتحويل الزيارة إلى إقامة والذي تم تقديمه إلى وزارة الداخلية.

أن يحضر المتقدم سجل تجاري للمؤسسة التي يعمل بها.

كيفية تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة

أتاحت وزارة الخارجية إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة وذلك عبر البوابة الخاصة بها وعن كيفية التحويل يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة الخارجية: عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية في السعودية. تسجيل الدخول: يلزم تسجيل الدخول إلى عبر اتباع الخطوات المطلوبة. تدوين البيانات: عليك إدخال البيانات الصحيحة والخاصة بالمقيم في السعودية. الضغط على تعديل الطلب: عليك النقر على أيقونة تعديل الطلب الظاهرة أمامك على الشاشة. إدخال البيانات: قم بتدوين البيانات التي ستطلب منك. رفع صورة: عليك إرفاق صورة شخصية في المكان الخاص بها. النقر على تحديث البيانات: لإتمام عملية طلب التحويل عليك الكبس على زر تحديث البيانات.

شروط وضوابط تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة

قبل البدء في عملية التحويل عليك التأكد من استيفاء الشروط الآتية: