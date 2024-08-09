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الرياض - أحمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بفتح باب التقديم في الروضة للأطفال، وسيتم ذلك عن طريق نظام نور وقد قامت الوزارة بتعميم هذا النظام على كافة المراحل الدراسية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وأوضحت أيضاً الآلية وشروط التقديم فى الروضة للاطفال والاعمار المحددة للقبول في جميع الروضات سواء الحكومية او الاهلية او العالمية، ويتم التقديم الى الطالب من خلال رابط نظام نور لولي الأمر حيث يتم تسجيل الأبناء من خلاله، وذلك بعد معرفة المواعيد المقررة ومدة التسجيل فبذلك سوف تكون عملية التسجيل كلها الكترونيا عن طريق نظام نور الخاص بولي الأمر، وبعد ذلك سوف يتم استقبال طلبات التسجيل للأطفال المستجدين

شروط التسجيل في الروضة للأطفال بالنظام نور 1446

وضعت وزارة التعليم السعودية عدة شروط وضوابط حتى يتم التسجيل في الروضه للأطفال بنظام نور 1446 ركبت على ضرورة استيفاء جميع هذه الشروط حتى يتم قبول طلبات التسجيل الخاصة بالطلاب وتتمثل شروط التسجيل فيما يلي:

ان يكون الطفل سعودي الجنسية ويمكن أيضاً قبول الاطفال المقيمين والاطفال حاملي جنسية احدى دول مجلس التعاون الخليجي.

يجب أن يكون الطفل قد أتم السن المحدد لدخول الروضة.

الأطفال الذين يكون عمرهم ثلاث سنوات يكونوا في الصف الأول ولا يجب أن يكون أكثر من ذلك.

الأطفال الذين أتموا عمر الأربع سنوات في الصف الثاني.

أما المستوى الثالث فيضم الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من اثنين نوفمبر 2016 حتى 19 يناير 2018.

طريقة التسجيل في الروضة نظام نور 1446

يتم تسجيل الطلاب والروضة في نظام نور بطريقة سهلة جداً وبسيطة عن طريق الجوال عبر موقع منصة نور تتمثل طريقة التسجيل فيما يلي: