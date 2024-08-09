“وزارة الدفاع الجزائري”.mdn.dz رابط استمارة التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024 والشروط اللازمة

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الرياض - أحمد صلاح - تم فتح باب التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري للراغبين في الانضمام إلى صفوفه، مما يوفر لهم فرصة للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضمان مستقبل مشرق، والتسجيل متاح لمختلف الرتب مثل “ضباط، ضباط صف، مجندين”، ويشمل عدة فروع مثل القوات البرية والبحرية، وفي السطور التالية، سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بملء استمارة القبول في الجيش، والشروط اللازم توافرها في المتقدمين.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الجزائري 2024

حددت وزارة الدفاع الوطني بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للالتحاق بالجيش، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يقيم المتقدم بشكل دائم في الجزائر شرط أساسي.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و22 عامًا.

أن يكون المتقدم أعزبًا.

لحاملي رتب الضباط، يجب أن يكون لديهم شهادة البكالوريا.

يجب على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات التي تنظمها وزارة الدفاع.

يجب أن يتوافق الطول والوزن مع المعايير المحددة من قبل الوزارة.

خطوات التسجيل في استمارة الجيش الوطني 2024

يعتبر التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائري لعام 2024 فرصة مميزة للشباب الجزائري للانضمام إلى صفوف الجيش والمساهمة في الدفاع عن الوطن، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني الجزائري على الإنترنت.

النقر على “تسجيل جديد”.

اختيار خدمة “استمارة الجيش الوطني الجزائري”.

تحديد الرتبة المطلوبة للتقديم.

إدخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة.

إرفاق المستندات المطلوبة للقبول.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق المدخلة.

النقر على “حفظ” لإتمام التسجيل.

تناولنا في هذا المقال كافة التفاصيل حول كيفية ملء استمارة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري لعام 2024، بالإضافة إلى الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للقبول في الجيش.