خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني بالسعودية 1446

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الرياض - أحمد صلاح - يتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني بالسعودية من حين لآخر وذلك من خلال منصة أبشر كما يعلن عن هذا المزاد عبر الصفحات الخاصة بمنصة أبشر، وذلك لأن هناك بعض المهتمين بالحصول على لوحات سيارات ومركبات خاصة ومميزة بحيث تحمل أرقام مميزة وحروف فريدة، كما أن هناك قائمة من الشروط التي يجب اتباعها للإشتراك في مزاد اللوحات.

مزاد اللوحات الإلكتروني بالسعودية

بعد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني بالسعودية أصبح بإمكان المهتمين بالمزاد المشاركة فيه وذلك يتم اولا من خلال تسجيل الدخول على المزاد عبر منصة أبشر ويتم هذا عبر اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى هي التوجه للموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية أبشر.

أما الخطوة الثانية فهي القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة وذلك بحساب المستفيد عبر إدخال كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

الخطوة الثالثة هي النقر على كلمة خدماتي.

بينما الخطوة الرابعة ستكون هي الكبس على خدمات المرور التي ستظهر ضمن الخدمات المعروضة على الشاشة.

الخطوة الخامسة سيتم نقلك إلى صفحة خدمات الإدارة العامة للمرور وحينها عليك النقر على زر المزاد الإلكتروني للوحات.

شروط الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني

للإشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني عليك أن تلتزم بالشروط والضوابط الآتية:

أن تسجل في المنصة الوطنية أبشر وأن تحصل على كلمة السر.

دفع المبالغ المالية الخاصة بالاشتراك في المزاد الإلكتروني وذلك يتم عبر خدمة الدفع المتوفرة عبر أبشر.

في حالة الرغبة في التراجع عن الاشتراك في المزاد يمكنك استرجاع المبلغ المالي الذي تم دفعه.

حتى إن كان عليك مخالفات مرورية بإمكانك الاشتراك في المزاد.

طريقة تحديد موعد الى مزاد اللوحات عبر منصة ابشر

تقوم الإدارة العامة للمرور بالإعلان بشكل دائم عن مزاد اللوحات لذا عليك المتابعة الدائمة لتقوم بحجز الموعد عبر ابشر و سنوضح في النقاط الآتية الطريقة الصحيحة لذلك: