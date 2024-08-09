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أحمد جودة - القاهرة - توج الباكستاني أرشد نديم بالميدالية الذهبية في رمي الرمح، ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" اليوم الخميس.

الباكستاني نديم يحصد ذهبية في رمي الرمح بأولمبياد باريس

ولم يكتف أرشد نديم بالميدالية الذهبية فقط، بل حقق رقما أولمبيا جديدا برمية مسافتها 92.97 متر.

وفي المركز الثاني، جاء الهندي نيراج شوبرا، الفائز بذهبية طوكيو 2020، ليحصل على الميدالية الفضية هذه المرة برمية مسافتها 89.48 متر.

وحل أندرسون بيترز من جرينادا في المركز الثالث، برمية مسافتها 88.54 متر، ليحصد الميدالية البرونزية.

