الرياضة

شريف أشرف: الزمالك يقدم كرة قدم ممتعة مع جوميز..وخسارة المنتخب الأولمبي "كارثية"

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغربي كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

شريف أشرف: الزمالك يقدم كرة قدم ممتعة مع جوميز..وخسارة المنتخب الأولمبي "كارثية"

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أشكر محمد النني وزيزو على تواجدهما مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وتقديمهما أداء مميز للغاية".

وأضاف: "أغلب لاعبي المنتخب الأولمبي لا يشاركون مع أنديتهم في بطولة الدوري وهو الأمر الذي يؤثر على مستواهم".

وعن نادي الزمالك قال: "فوز الفريق الأبيض كان غاليا للغاية بسبب توقيته في الدقيقة الأخيرة والهدف كان رائع لمحمد عاطف ولمسته تظهر بأنه لاعب صاحب إمكانيات فنية رائعة".

وأوضح: "الزمالك يقدم كرة قدم ممتعة مع جوميز رغم الغيابات، وأتمنى التوفيق للفريق في الموسم المقبل ولكن يجب الدعم بصفقات قوية".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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