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أحمد جودة - القاهرة -



أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغربي كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

شريف أشرف: الزمالك يقدم كرة قدم ممتعة مع جوميز..وخسارة المنتخب الأولمبي "كارثية"

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أشكر محمد النني وزيزو على تواجدهما مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وتقديمهما أداء مميز للغاية".

وأضاف: "أغلب لاعبي المنتخب الأولمبي لا يشاركون مع أنديتهم في بطولة الدوري وهو الأمر الذي يؤثر على مستواهم".

وعن نادي الزمالك قال: "فوز الفريق الأبيض كان غاليا للغاية بسبب توقيته في الدقيقة الأخيرة والهدف كان رائع لمحمد عاطف ولمسته تظهر بأنه لاعب صاحب إمكانيات فنية رائعة".

وأوضح: "الزمالك يقدم كرة قدم ممتعة مع جوميز رغم الغيابات، وأتمنى التوفيق للفريق في الموسم المقبل ولكن يجب الدعم بصفقات قوية".

