انت الان تتابع خبر لأصحاب عمر الثلاثين وما فوق.. أقوى كولاجين طبيعي وسيروم هيشد بشرتك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكثير من النساء والرجال ولا سيما النساء بشكل خاص يبحثن عن مواد تعمل على إبراز جمال الوجه وتأخر علامات تقدم العمر والتي منها الخطوط الرفيعة والخطوط التعبيرية التي تظهر في منطقة الجبهة وحول الفم، فهناك من يلجأ إلى العمليات أو مستحضرات طبية أو كيماوية ولكن سرعان ما يكون العائد مرضي وبعدها يعود الوجه لطبيعته ولا سيما أكثر تجاعيدًا، لذلك فالأفضل هو استخدام مواد طبيعية ومفيدة للبشرة بصفة مستمرة للحصول على نتائج مرضية طوال الوقت.

أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة

هناك العديد من المواد الطبيعية الفعالة والآمنة والتي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد بكل سهولة ومن أهم تلك المواد الطبيعية والتي يعتمد عليها الكثير من مراكز التجميل هو البيض وسوف نحتاج لعمل ماسك البيض المكونات التي سوف نذكرها.

ماسك البيض لشد الوجه والرقبة

سوف نحتاج القليل من المكونات والتي تعود علينا بالنفع الكبير والمفيد للبشرة وتلك المكونات كالآتي:

عدد بيضة واحدة ونأخذ فقط بياض البيض.

خمس نقاط من الليمون الطازج.

طريقة عمل أقوى ماسك لشد الوجه

نحضر بولة نظيفة ونضع بها بياض البيضة والليمون. نخلط المكونات بلطف وننتبه على أن لا يحدث رغاوي. ثم نغسل الوجه بالماء جيدًا ونجففه ثم نفرد ماسك التجاعيد على الوجه والرقبة. ننتظر لمدة لا تقل عن ربع ساعة وبعدها نغسل الوجه جيدًا بالماء البارد. نتجنب منطقة أسفل العين عندما نقوم بوضع الماسك. نكرر ماسك البيض مرتين من كل أسبوع وسوف ننبهر بالنتائج المرضية.

أفضل سيروم لشد البشرة

سوف نقوم بتحضير أقوى سيروم ممتاز طبيعي وآمن للبشرة بمكونات متوفرة في منزلك ولن تستغني عنه أبدًا وسوف نحتاج إلى الآتي:

ملعقتين من لبان الذكر.

نصف كوب ورد.

طريقة عمل سيروم شد وتفتيح البشرة

أولاً يجب إحضار نصف كوب من ماء الورد ووضع به ملعقتين لبان الذكر ويتم تركهم على الأقل ليلتين. بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط ونأخذ الماء فقط. نضع السيروم في زجاجة بخاخ ونقوم برشه على الوجه يوميًا مرة في الصباح وأخرى مساءًا. نستمر على هذا الوضع أسبوعين وسوف نلاحظ تغير ملحوظ بشرة مشدودة وجميلة وصافية.

يمكنك عزيزتي تحضير أقوى كولاجين طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وبدون تكلفة عالية والحفاظ على بشرتك من عوامل الطبيعية ومن آثار استخدام مستحضرات التجميل، وذلك من أجل أن تبقى بشرتك دومًا شابة ومتألقة.