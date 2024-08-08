انت الان تتابع خبر اهم 9 فوائد صحية للجسم مذهله لأكل الخوخ لتقوية المناعه وتحسين الهضم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الخوخ من الفواكه التى يعشقها معظم الأشخاص من الكبار والصغار، ويتميز الخوخ بتعدد فوائده الصحية المتعددة التي يحتاج إليها جسم الإنسان، لما يوجد فيه من فيتامينات منها فيتامين سي، وفيتامين أ، وكذلك المعادن منها البوتاسيوم، ومضادات أكسدة، كما ان فوائد الخوخ الصحية تشمل تحسين الهضم، والحصول على قلب قوي، ومناعة قوية، وتحسين أعراض الحساسية، يوجد داخل الخوخ نواة ومنه أنواع متنوعة من الالوان الابيض والاحمر والاصفر التي تزرع في فصل الصيف، ولمزيد تابعوا معنا السطور القادمة.
الفوائد الصحية لأكل الخوخ
توجد مجموعة من الفوائد المتعددة من تناول الخوخ وهي كالتالي:
- يساعد الخوخ في خفض الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
- يعتبر الخوخ مصدر للبوتاسيوم، فهو عنصر غذائي مهم للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.
- تحسين الهضم، يوجد في الخوخ ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وهذا لتساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتحافظ على مستويات الكوليسترول، أما بالنسبة الي الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الهضم ومنع الإمساك.
- قلة الالتهاب، حيث يقلل مادة البوليفينول النباتية والبريبايوتكس الموجودة في الخوخ من الالتهابات، حيث تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب والسكري والسرطان الى جانب مرض الزهايمر.
- يعزز بصرك: يحتوي الخوخ علي مضاد للأكسدة يسمى بيتا كاروتين يحول داخل جسمك إلى فيتامين أ مفيد للرؤية الصحية.
- يساعد الخوخ على الحفاظ على وزن صحي، حيث لا يحتوي على الدهون المشبعة أو الكوليسترول أو الصوديوم.
- يحافظ الخوخ على صحة الجهاز المناعي ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط في داخل الجسم.
- يساعد الخوخ في تهدئة الأمعاء حيث تحتوي على نسبة أقل من الألياف مقارنة بالفاكهة الطازجة ، ويكون سهل الهضم.
- يمكن أن يساعد الخوخ المعلب في تهدئة اضطراب المعدة و التخفيف من حدة الإسهال والغازات.