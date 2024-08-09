انت الان تتابع خبر احدث عروض هايبر كارفور السعودية تخفيضات من 7 أغسطس حتى 13 اغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - عروض كارفور السعودية بدأت ومستمرة الفترة الحالية على أفضل المنتجات التي لا غنى عنها في كل منزل، حيث تبدأ العروض من 7 أغسطس وتنتهي في 13 أغسطس 2024، وتحمل شعار العودة إلى المدارس، ويوفر كارفور السعودية مجلة شاملة لكل المنتجات الغذائية من خضروات ولحوم ودواجن، والعديد من التخفيضات على مستلزمات النظافة وأدوات المدارس وغيرها فتابعوا معنا احدث عروض كارفور السعودية.

عروض كارفور السعودية على المنتجات الغذائية

تتصدر مجلة العروض من هايبر كارفور خصومات كبرى تشمل قسم اللحوم والمواد الغذائية والأسماك والتي سنتعرف عليها معكم.

لحوم حاشي بدون عظم في قسم اللحوم بسعر 37 ريال سعودي لوزن كيلو جرام. وأما عن لحم حاشي بالعظم فهو يعرض طازج في كارفور بسعر 30 ريال سعودي للكيلو أسعار خارج المنافسة. ويوجد أيضا لحم برازيلي قطع أو مفروم ناعم بسعر 27 ريال سعودي والتي تستخدم في الكثير من الاكلات مع العلم بأن تلك اللحوم مبردة. دجاج بلدي طازجة وزن كيلو جرام بسعر 18 ريال سعودي، طبق سمان به 6 قطع طازج وارد اليوم بسعر 21 ريال سعودي.

أفضل عروض كارفور السعودية اليوم

يعرض داخل مجلة كارفور السعودية جبنه كريمي من شركة بوك وزن العبوة 500 جرام بسعر 15.90 ريال سعودي بدلا من 22 ريال سعودي.