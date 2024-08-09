تعرف على خطوات التسجيل في منصة جدارة للتوظيف 2024

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الرياض - أحمد صلاح - لكل من يبحث عن الرابط الخاص بخطوات التسجيل في منصة جدارة للتوظيف التي توفر العديد من الوظائف الحكومية في جميع التخصصات وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم للتسجيل في المنصة والحصول على الوظيفة لكن يوجد شروط هامة يجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على هذه الوظيفة بسهولة لذلك سيتم عرض كافة شروط وخطوات التسجيل في جدارة للتوظيف تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

خطوات التسجيل في جدارة للتوظيف

سيتم التعرف على جميع خطوات التسجيل في منصة جدارة للحصول على الوظيفة المناسبة وذلك من خلال الآتي:

زيارة موقع جدارة الرسمي لتنفيذ إجراءات التقديم.

الضغط على زر مستخدم جديد.

عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رقم الهوية الوطنية.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول إلى المنصة.

اختيار أيقونة الوظائف المتوفرة.

حيث سوف تظهر أمامك قائمة بأهم الوظائف المتاحة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

بعد ذلك يمكنك الضغط على الوظيفة المناسبة إليك ثم إرسال الطلب.

شروط التسجيل في جدارة للتوظيف

لكي يتم الحصول على الوظيفة المناسبة من خلال جدارة لابد من توافر الشروط التالية: