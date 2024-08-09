نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارة العسكرية لـ كييف: إسقاط جميع المسيرت المتجهة لسماء العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين.

وأضاف الجيش الأوكراني أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو على تطبيق تلغرام إنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأضاف "هذه الهجمات الممنهجة.. بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف. إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف موقع دفاعنا الجوي".

ولم يتضح حتى الآن حجم الهجوم.

ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجوم.