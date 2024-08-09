الرياضة

نجم منتخب مصر السابق يكشف مفاجأة بشأن خسارة المغرب الكارثية

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق، أن بعثة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس بالغت في فرحة التأهل إلى المربع الذهبي في الأولمبياد بشكل كبير.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة قاسية أمام منتخب المغرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الأولمبياد.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن الفرحة المبالغ فيها بالوصول للمربع الذهبي وراء خسارة البرونزية أمام منتخب المغرب في مباراة اليوم.

وأضاف: الجهاز الفني لم يتعامل مع مباراة منتخب المغرب بشكل جيد وتعرض لخسارة قاسية في أولمبياد باريس.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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