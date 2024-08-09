نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر السابق يكشف مفاجأة بشأن خسارة المغرب الكارثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق، أن بعثة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس بالغت في فرحة التأهل إلى المربع الذهبي في الأولمبياد بشكل كبير.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة قاسية أمام منتخب المغرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الأولمبياد.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن الفرحة المبالغ فيها بالوصول للمربع الذهبي وراء خسارة البرونزية أمام منتخب المغرب في مباراة اليوم.

وأضاف: الجهاز الفني لم يتعامل مع مباراة منتخب المغرب بشكل جيد وتعرض لخسارة قاسية في أولمبياد باريس.

