نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها.. تعرف على فريق عمل "يا نهار أبيض "لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم تامر حسني مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله الغنائية الجديدة.، والتي تحمل اسم "يا نهار أبيض"



ونشر تامر حسني البوستر الدعائي للأغنية: "انتظروا اليوم أغنية يا نهار أبيض كاملة الساعة 4،كلمات: أحمد المالكي، ألحان: سامر أبو طالب،توزيع وميكس: أمين نبيل، ماستر: علي فتح الله".



حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

وعلى صعيد آخر، تألق تامر حسني مؤخرا في حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين الجديدة حمل شعار كامل العدد، وكتب تامر عن الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات" إنستجرام" قائلا:" فخور إن مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي حقيقي بكل المقاييس، مهرجان العلمين في نسخته التاني".



آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني، فيلم "تاج"، الذي عرض خلال صيف 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم كلًا من: دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، حمد فتحي أبو ريش وغيرهم من الفنانين.