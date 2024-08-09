نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تروج لمسرحية "السندباد"..بالصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة نيللي كريم لمسرحية "السندباد" ،مع الفنان كريم عبدالعزيز، والتي تعرض حاليا على مسرح "يو أرينا" في العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت نيللي عبر خاصية "الاستوري" مجموعة من الصور، أثناء التحضيرات الآخيرة قبل صعودها على خشبة المسرح.

تفاصيل مسرحية "السندباد"



وتُعرض مسرحية "السندباد" لمدة ثلاثة أيام، 8، 9، 10 أغسطس الجاري، على مسرح "يو أرينا" في العلمين الجديدة.

وشارك في بطولة مسرحية "السندباد" نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، بيومي فؤاد وويزو، من إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد زيزو ومحمود نبيل

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل فراولة مع المنتج أحمد الدسوقي، وعُرض العمل في النصف الثاني بموسم دراما رمضان الأخير 2024، وشارك في بطولته شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، وايضا مسلسل «عملة نادرة»، والذي شارك في بطولته أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بسبب انتمائه للدراما الصعيدية.