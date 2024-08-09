نهى عابدين: "الطلاق ممكن يكون صحي.. ومش حاسة أن خطواتي الفنية اتأخرت"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة نهى عابدين خلال تصريحات إذاعية عن كواليس مسلسل العتاولة وعن حياتها الشخصية، وغيرها من الأمور.



وقالت:" مش حاسة أن خطواتي الفنية إتأخرت، ومخوفتش من دوري في مسلسل العتاولة، ولكن طبعًا مفيش حد بيسلم من الانتقادات على السوشيال ميديا".

وأضافت:"أنا ممثلة ومؤمنة باللي بقدمه وبالتالي مبلتفتش للانتقادات، للأسف الناس بقت تربط بين الممثل والشخصية اللي بيقدمها على الشاشة والموضوع ده غريب بصراحة".

وتابعت:" العتاولة كان رائعا وحقق نجاحا كبيرا، وسعدت جدًا بتجربتي مع الفنان طارق لطفي ده تاني تعاون بينا، والمسلسل كان مليان نجوم وأنا بحب البطولات الجماعية لأنها بتدي ثقل للعمل ومبتركزش على شخص واحد".

نهى عابدين تكشف عن مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة

وأشارت: أنا موجودة في الجزء الثاني من العتاولة، وهو لسه في مرحلة الكتابة وربنا يوفقنا في أي خطوة جاية على مستوى العمل".

نهى عابدين: الطلاق ممكن يكون صحي



وواصلت:" أسعد لحظة في حياتي يوم ما خلفت ابني أيمن، هو واخد مني حاجات كتير، وساعات بنتصادم وبعدين برجع أقول أنه صح، هو عنده عزة نفس ومبيسمحش لحد يكلمه بطريقة مش حلوة".

واختتمت: "الطلاق صعب، ومش مسألة اتغيرت بعد الطلاق ولكن اللي بيفرق العشرة والعيلة اللي بنتيها، بس في الآخر الجواز والطلاق نصيب، وساعات الطلاق بيكون صحي لمصلحة الطرفين، ومش لازم يكون فيه حد وحش ممكن نكون اتنين اختلفنا ومش متلاقيين في حاجة، نتمنى لبعض الخير ونتعامل مع بعض كويس وخلاص".