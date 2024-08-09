مصطفى حدوتة ينشر صورة برفقة بوسي ويوجه لها رسالة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الشاعر مصطفى حدوتة صورة له برفقة المطربة بوسي من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتب:' الاخت الكبيرة الجميلة اللي بحبها وبحب كل أغانيها مبروك علينا أغنية أنا بابا، ماما ويارب دايما شغالين وناجحين ومكسرين الدنيا

أعربت المطربة يوسي عن سعادتها بتصدرها الترند عقب أغنيتها الأخيرة من مسلسل " أعلى نسبة مشاهدة"، مشيرة إلى أنها فوجئت بنجاح المسلسل والأغنية

قالت بوسي خلال لقائها مع برنامج عرب وود:' مكنتش متوقعة أن الأغنية هتطلع ترند لأنها أغنية دراما وكئيبة بس احنا شعب بيموت في الدراما أساسا، الأغنية اتعملت على قصة المسلسل لأنه كان بيحكي عن البنت اللي الظروف خدتها في سكة السوشيال ميديا وبعدين اترمت على جوازة غصب عنها فهي كان ليها سيناريو خاص بيها.

أضافت:' البنات خدتها على تجاربها في الحياة والجواز بس في حاجات كتير في الحياة أسوأ بكتير من الجواز، يعني أحيانا في حاجات ممكن تتعرضي ليها أسوا من الجواز وتاخديها على الأغنية دي.